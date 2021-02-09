Trade ne demek? Borsada trade etmek ne demek?

Hisse senetleri borsada alınıp satılırken, emtia ve hisse senetleri alım satım katında alınıp satılır. Genel amaç, genellikle nispeten kısa bir süre içinde, daha düşük bir fiyattan satın alıp daha yüksek bir fiyattan satarak kar aramaktır. Peki, Trade ne demek? Borsada trade etmek ne demek?

Bir tüccar, bireysel bir yatırımcıdan küresel bir kuruma kadar herkes olabilir. Alım satım doğrudan veya bir komisyoncu aracılığıyla yapılabilir, şahsen, telefonla veya çevrimiçi bir ticaret platformu aracılığıyla yapılabilir. İşte trade hakkında merak edilenler...

TRADE NE DEMEK?

Bir yatırımcı ABC hissesini kar ile yada zarar ile satıp XYZ hissesini alırsa Borsada trade etmiş olur. Forexte ise örneğin Dolar almış bir yatırımcı aldığı doları satıp Türk Lirası alırsa yine trade etmiş olur. Yani bir yatırım aracının satılıp alınma olayına trade denilmektedir.

BORSADA TRADER NE DEMEK?

Borsada yatırım araçlarını alıp satan kişilere trader denilmektedir. Aslında her alış satış işlemi trade işlemidir. Fakat büyük ve sürekli alış satış yapan yatırımcılara trader desek daha doğru olur.

Büyüklü küçüklü borsada alış satış yapan herkes traderdır. Aracı kurumlar veya finans kuruluşları da trader olabilirler. Sahıs olması gerekmez. Borsa gibi finansal piyasalarda alış satış yapan kişi yada kurum traderdır.

Borsada Trade nedir, borsada trade ne demektir, borsada trader nedir? Sorularının cevaplarını vermeye çalıştım umarım faydalı bir yazı olmuştur.