TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası silahla havaya ateş ederek kutlama yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası silahla havaya ateş ederek kutlama yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 gün önce oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası havaya ateş ederek kutlama yapan kişilerin görüntülerini sosyal medyada tespit etti. Vakfıkebir ilçesinde G.D. (41) ve M.A. (43) isimli şüpheliler 1 adet tabanca ve 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör, 253 adet tabanca fişeği, 66 adet kurusıkı tabanca fişeği ile yakalandı. Havaya ateş ederek kutlama yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Silah, Güncel, Haberler

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