Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Molde maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Norveç ligi takımlarından Molde'yi ağırlayacak. Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Molde maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Molde ne zaman, saat kaçta?