Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Molde maçı hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Norveç ligi takımlarından Molde'yi ağırlayacak. Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Molde maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Molde ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda, Norveç'in Molde takımıyla temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bu akşam Norveç ligi takımlarından Molde'yi ağırlayacak. Peki, Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Molde maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Molde ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde…
TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda, Norveç'in Molde takımıyla temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma, A Spor kanalından naklen yayınlanacak.
Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.