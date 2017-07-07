Trabzonspor, Kucka'yı 5 Milyon Euro'ya Transfer Ettiğini Borsaya Bildirdi
Trabzonspor, Juraj Kucka'nın 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini resmen açıkladı.
Trabzonspor, Milan'dan Slovak oyuncu Juraj Kucka'yı 5 milyon Euro'ya transfer ettiğini KAP'a bildirdi.
İşte Trabzonspor'un KAP bildirisi;
MİLAN'A 5 MİLYON EURO
"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka' nın kulübümüze kesin transferi konusunda AC Milan kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, AC Milan kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir.
KUCKA'YA YILLIK 2.25 MİLYON EURO
Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2017-2018 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,
2018-2019 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,
2019-2020 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,"