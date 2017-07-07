Trabzonspor, Kucka'yı 5 Milyon Euro'ya Transfer Ettiğini Borsaya Bildirdi

Trabzonspor, Milan'dan Slovak oyuncu Juraj Kucka'yı 5 milyon Euro'ya transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'un KAP bildirisi;

MİLAN'A 5 MİLYON EURO

"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka' nın kulübümüze kesin transferi konusunda AC Milan kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, AC Milan kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir.

KUCKA'YA YILLIK 2.25 MİLYON EURO

Profesyonel futbolcu Juraj Kucka ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2017-2018 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,

2018-2019 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret,

2019-2020 futbol sezonu için 2.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"