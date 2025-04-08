Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi

Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den aynı sertlikte yanıt
Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

İmamoğlu ile ilgili olay iddia! Jandarma soluğu yazlıkta almış
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehdidi: Size cehennemi yaşatacağız

2 gün kala aileye alçak tehdit: Size cehennemi yaşatacağız

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? sorusu, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Karadeniz derbisini merak eden futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Özellikle iki takımın ligdeki konumu ve rekabet geçmişi düşünüldüğünde, bu karşılaşma büyük bir heyecana sahne olacak gibi görünüyor.

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? sorusu, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Karadeniz derbisi öncesinde sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hem Trabzonspor'un iç saha performansı hem de Çaykur Rizespor'un ligdeki yükselen grafiği bu karşılaşmayı daha da kritik hâle getiriyor. Futbolseverler, heyecanın doruğa çıkacağı Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin dört gözle beklediği Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı, 13 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Süper Lig'in önemli mücadelelerinden biri olan bu karşılaşma, Papara Park'ta gerçekleşecek.

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maçın başlama saati ise 19.00 olarak güncellendi. Başlangıçta saat 16.00 olarak planlanan karşılaşma, Trabzonspor Basketbol Takımı'nın aynı günkü şampiyonluk mücadelesi nedeniyle ileri bir saate alındı.

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.