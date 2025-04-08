Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? sorusu, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Karadeniz derbisi öncesinde sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Hem Trabzonspor'un iç saha performansı hem de Çaykur Rizespor'un ligdeki yükselen grafiği bu karşılaşmayı daha da kritik hâle getiriyor. Futbolseverler, heyecanın doruğa çıkacağı Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin dört gözle beklediği Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı, 13 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak. Süper Lig'in önemli mücadelelerinden biri olan bu karşılaşma, Papara Park'ta gerçekleşecek.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maçın başlama saati ise 19.00 olarak güncellendi. Başlangıçta saat 16.00 olarak planlanan karşılaşma, Trabzonspor Basketbol Takımı'nın aynı günkü şampiyonluk mücadelesi nedeniyle ileri bir saate alındı.