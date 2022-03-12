TRABZON (İHA) - Trabzonlu gençler karlı yaylaların tadını böyle çıkarıyor

TRABZON - Türkiye genelinde kış mevsimi yoğun kar yağışı ile geçerken, Trabzon'un yaylaları da bu kardan nasibini fazlası ile aldı. Yayla evlerinin bir çoğu kar altında kalırken, yaylalarda birbirinden güzel kar manzaralar oluştu.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl turizm bölgesine 22 km uzaklıktaki yaylalar beyaza büründü. Uzun yıllar bölgede kış turizminin de yapılabilmesi için teleferik ve kayak tesisi bekleyen Uzungöllüler bu yatırım için henüz keşfedilmemiş yaylalarda kendi imkanları ile kar motorları ve snowboardlar ile yaylaların eşsiz güzelliklerini tadını çıkarıp eğleniyorlar. Yoğun kar yağışı ile bir yayla evinin çatısına kadar yağan karın üzerinden kar motoru ile geçen gençler, o anları cep telefonları ile görüntülediler.