Trabzon Yağlısı tarifi! MasterChef Trabzon Yağlısı nasıl yapılır?

Trabzon Yağlısı tarifi! MasterChef Trabzon Yağlısı nasıl yapılır?
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Trabzon Yağlısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Trabzon Yağlısı hazırladı. Peki, Trabzon Yağlısı nasıl yapılır?

Pide lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Trabzon Yağlısı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Trabzon Yağlısı nasıl yapılır?İşte en güzel Trabzon Yağlısı!

TRABZON YAĞLISI TARİFİ!
GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 adet kesme şeker
  • Yarım paket yaş maya
  • 1 su bardağı ılık su
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

• 4 yemek kaşığı tereyağı

• 4 adet yumurta

.YAPILIŞI

• Önce malzemelerle hamuru yoğurun ve 45 dakika dinlenmeye bırakın Dinlenmiş hamurdan 4 beze hazırlayın. Bezeleri unlayarak, merdaneyle küçük tabak kadar açın

• Kenarlarının yüksek olması için, ortayı çukurlaştırın ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye aktarın. Tüm bezeleri öyle yaptıktan sonra, üzerlerine 1 yemek kaşığı tereyağı koyarak 200 derecede yağ eriyene kadar pişirin Sonra fırından çıkararak, fırça yardımıyla erimiş tereyağını kurumaması için kenarlarına sürerek, yumurtaları kırın

• Tekrar pişene kadar, 200 derece fırında pişirin.Afiyet olsun.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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