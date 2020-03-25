Trabzon Valisi Ustaoğlu, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını inceledi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında kısıtlamaya tabi tutulan vatandaşa hizmet ulaştırılması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını inceledi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında kısıtlamaya tabi tutulan vatandaşa hizmet ulaştırılması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını inceledi.

Ustaoğlu, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü bünyesindeki 155 Haber Merkezi ile İl Jandarma Komutanlığının 156 Harekat Merkezini ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'den bilgi alan Ustaoğlu, 155 ihbar hattına gelen bir çağrıyı da yanıtlayarak vatandaşın talebinin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun verdiği hizmetin önemine değinen Ustaoğlu, personelden ihbar hatlarına gelen çağrıların itinayla değerlendirilmesini ve vatandaşın mağduriyet yaşamaması için azami gayret göstermelerini istedi.

Ustaoğlu, daha sonra Vakfıkebir ilçesinde güvenlik güçlerinin şehre giriş yapan araçlara yönelik rutin asayiş ve trafik denetimlerinin yanı sıra koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamındaki uygulamaları bir süre takip etti.

Kaynak: AA