Trabzon Valisi Ustaoğlu'nun Ziyaretleri

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tarihi binasına giderek, Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile bir araya geldi.

Gümrükçüoğlu ile bir süre sohbet eden Ustaoğlu, tarihi bina ve çevresini gezerek, Gümrükçüoğlu'ndan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Gürmen İlhanoğlu ile İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında brifing aldı.