: Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü

03.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:26

Trabzon'un yüksek kesimleri, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı, özellikle Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi ve çevresinde etkili oldu.

Her mevsim alternatif seçenekleriyle turist çeken civardaki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yine vadide yer alan Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler eşsiz manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: AA

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