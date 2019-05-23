Trabzon'un Yöresel Ürünler Tırı İslahiye'de

Trabzon'un yöresel ürünlerinin yer aldığı tır, Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi.

Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizesindeki, dört yıldır yollarda olan tırın durağı, bu defa İslahiye oldu.



Trabzon ve kültürünün tanıtıldığı tır, Demokrasi Meydanı yanında konuşlandı.

Üç gün boyunca hizmet sunulan tırda, yöresel ürünler satılıyor.



Çeçil, kuymak gibi peynir çeşitlerinin yanı sıra yiyecek, giyecekle kemençe gibi ürünlerin satıldığı tıra ilgi yoğun oldu.

Kaynak: AA