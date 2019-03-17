Trabzon Şehit Uzman Çavuş Temel'in Naaşı Gümüşhane'ye Uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından toprağa verileceği Gümüşhane'ye uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla saat 17.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrülçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile şehidin yakınları ve çok sayıda asker ve polis karşıladı. Karşılamada gözyaşlarına boğulan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Cemile ve babası Mehmet Temel, sağlık ekiplerince teskin edilmeye çalışıldı.

Tören mangası tarafından uçaktan indirilen şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel'in tabutu, cenaze aracına konuldu. Aracın havalimanından ayrılacağı sırada şehidin kardeşi Şaban Temel, 'Kardeşim nereye gidiyorsun' diyerek gözyaşı döktü. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine götürülen şehit Taşkın Temel'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA