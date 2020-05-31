TRABZON Karadeniz yaylalarını orman gülü süsledi
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TRABZON Karadeniz yaylalarını orman gülü süsledi

Karadeniz yaylalarını orman gülü süslediTRABZON'un Sisdağı Yaylası'nda açan mor ve pembe orman gülü çiçekleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

31.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:20

Karadeniz yaylalarını orman gülü süsledi

TRABZON'un Sisdağı Yaylası'nda açan mor ve pembe orman gülü çiçekleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede 'Deli Bal? diye de tabir edilen balın ana kaynağı olan orman gülü, yaylaları süsledi.

Her yıl mayıs ve haziran aylarında Karadeniz'in yüksek kesimlerinde açan orman gülü (komar) ve sifin çiçekleri güzel görüntüler oluşturdu. Mor ve pembe orman gülleri ile sarı sifin çiçeklerinin oluşturduğu görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Karadeniz Bölgesi'nde 'Deli Bal' diye tabir edilen kaliteli balın ana kaynağı olan orman gülü bitkisi hem arıcıların hem de doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor. Trabzon'un Sisdağı Yaylası'nda açan çiçekler, doğa fotoğrafçıları tarafından fotoğraflarınıyor. GÖRSEL ŞÖLEN 15 GÜN SÜRÜYOR

Türkiye'de en çok Karadeniz'de yetişen ve bol su seven orman gülü, mor, pembe, sarı ve beyaz renklerde açıyor. Mor ve pembe ağırlıktaki orman gülü çiçekleri, rakım yükseldikçe beyaza dönüşüyor. Arıların da çok sevdiği bu bitki, meşhur Karadeniz balına da eşsiz aromasını veriyor. Orman gülünden elde edilen bal, normal ballardan farklı, tadı acı, rengi ise kahverengi oluyor. Orman altı örtüsü de olan orman gülü bitkisi, dik yamaçların yeşil örtüsünü oluşturuyor. Yapraklarını kış aylarında dökmeyen orman gülünün, sert ve odunsu gövdesi yakacak olarak da kullanılıyor. Orman gülü ve sifin çiçekleri, doğada yaklaşık 15 gün kalıyor. Bu güzelliğin mevsimlik armonisini kaçıranlar ise bir yıl sonrasını beklemek zorunda kalıyor.

TRABZON Karadeniz yaylalarını orman gülü süsledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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