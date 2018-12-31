Trabzon Karadeniz'de Artan Yunus Sayısı Balıkçılığı Tehdit Ediyor

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, uluslararası anlaşmalar gereği avlanması 1970'li yıllardan bu yana yasak olan yunus balığının, popülasyonunun normalin çok üzerine çıktığı için balıkçılığı tehdit etmeye başladığını söyledi. Yetişkin bir yunusun günde 70 kilo hamsi yediğine dikkat çeken ve yunusların kontrollü bir şekilde avlanması gerektiğini savunan Kocabaş, Yunus balığının avlanmamasıyla popülasyonu anormal bir şekilde arttı. Karadeniz'de canlı yaşamının normal düzeye çekilmesi için, artan yunus miktarının dengelenebilmesi için kontrollü yunus avına izin verilmesi gerekmektedir' dedi..Karadeniz'de, 1 Eylül'de denizlerde başlayan av sezonu sürüyor. Uluslararası anlaşmalar gereği avlanması 1970'li yıllardan bu yana yasak olan yunus balığının, popülasyonu normalin çok üzerine çıktığı gerekçesiyle denizlerde avlanan balıkçıları olumsuz etkiliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, yunus balığının avlanmamasıyla popülasyonu anormal bir şekilde arttığına işaret ederek, denizlerde günde 70 kilo hamsi tüketen yunusların kontrollü bir şekilde avlanması gerektiğini söyledi.Vatandaşın sofrasına giren hamsinin yanı sıra, palamut, mezgit, istavrit gibi balık çeşitlerinin avlanması yasak olan yunuslarca yendiğini kaydeden Kocabaş, şunları söylediKaradeniz sadece bize ait olan bir deniz değil. Karadeniz'den istifade eden ülke sayısı da oldukça fazladır. Karadeniz'de var olan yunusların üzerinde belirli oranda eskiden av yasağı baskısı vardı. Son zamanlarda yapılan uluslararası anlaşmalar bizim elimizi ayağımızı bağladı. Şimdi yunusun sayısı oldukça arttı. Sahillerde zaman zaman denk geliyoruz. Koca sürüler yavruları ile beraber dalıp çıkıyor. Hayatta kalabilmesi için balık ihtiyacı var. Her yunusun günde 70 kilo balık yediğini ve yunusların gün geçtikçe sayısının arttığını düşünün. Açık denizlerin aksine Karadeniz'de yunus balığı ile beslenen başka bir avcı balık türü yoktur. Yunus balığının avlanmamasıyla popülasyonu anormal bir şekilde arttı. Karadeniz'de canlı yaşamının normal düzeye çekilmesi için, anormal bir şekilde artan yunus miktarının dengelenebilmesi için kontrollü yunus avına izin verilmesi gerekmektedir

'BALIKÇILAR FERYAT EDİYOR'

Yunusların sadece balıkları yemediğini, balıkçı ağlarına da takılıp zarar verdiğini de aktaran Kocabaş, 'Yunuslar sadece balık yemekle kalmıyor, balıkçıların ağlarına da takılarak zarar veriyor. Yunuslar, binlerce liralık ağları parçalıyor. Şimdi bir dağın arkasında bir duman düşünün. Oradan gelen haberciler de size yangın olduğunu söylüyor. Sizin buna itibar etmeniz gerekiyor. Aynı şey; sular için de geçerli. Orada balıkçılar 'Benim ağlarım parçalandı' diyerek feryat ediyor. Gözümüzle görüyoruz. Yunuslar, sahillere kadar gelip yanlarında yavruları ile beraber balık avlıyor. Ne kadar yunus balığı var denizlerde diye bilimsel bir araştırma yapılması gerekiyor. Yunuslar vatandaşın yemesi gereken hamsi, palamut, mezgit, istavrit gibi balık çeşitlerini yiyorö ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA