Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Lefkoşa Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğine atandı

Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Lefkoşa Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğine atandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Lefkoşa Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atanmalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan karara göre, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Büyükelçiliği İçişleri Müşavirliği'ne atandı. Jandarma Kıdemli Albay Orhan Sırma'nın yerine ise Jandarma Kıdemli Albay Adem Şen atandı.

Jandarma Kıdemli Albay Orhan Sırma, Trabzon'da şarampole yuvarlanan aracında hayatını kaybeden Osman Öztürk'ün bir trafik kazasından ziyade bir cinayet olduğunu ortaya çıkarılması, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kurucam Mahallesi'nde 2005 yılında bıçaklanarak öldürülen 74 yaşındaki Fadime Balcı'nın 16 yıl sonra katili bulunması ve 2017 yılında tecavüze uğradıktan sonra bıçaklanıp başı taşla ezilerek öldürülen 1 çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin şüphelilerinin yakalanması gibi olayların çözümünde öncü rol oynamıştı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı