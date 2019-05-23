Trabzon'daki Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çömlekçi 2. etap kentsel dönüşüm alanında bulunan 15 tescilli bina ile anlaşma sağlandığını, tescilli binaların aslına uygun olarak şehre kazandırılacağını bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, Çömlekçi kentsel dönüşüm alanında TOKİ tarafından satın alınan binaların yıkımına yeniden başladığını belirtti.

Çömlekçi 2. etap kentsel dönüşüm alanında, Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) anlaşma usulü ile satın alma işlemlerini sürdürdüğüne işaret eden Zorluoğlu, alanda bulunan 4 bin 39 hissenin 2 bin 459'unun TOKİ tarafından satın alındığını kaydetti.

Zorluoğlu, bölgedeki 100 bina ile anlaşma sağlandığı ve bunlardan 53'ünün yıkımının gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"TOKİ'ye geçen binaların yıkımına başladık. Yıkılan binaların hafriyatlarını kesinlikle bölgede bırakmayacağız. O alan daha fazla görüntü kirliliği oluşturmayacak. Çömlekçi 2. etap kentsel dönüşüm alanında 15 tescilli bina ile de anlaşma sağlanmış durumda. Tescilli binalar aslına uygun olarak şehrimize kazandırılacak."

Çömlekçi 1. etap kentsel dönüşüm alanında kamulaştırma ve yıkım işlemlerinin tamamlandığını anımsatan Zorluoğlu, 2. etaptaki satın alma ve yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgede uygulama projesinin yapımına da kısa sürede başlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA