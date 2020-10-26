Trabzon'da "Yerel Yönetişim Yapıları 1. Akçaabat Çalıştayı"
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Trabzon'da "Yerel Yönetişim Yapıları 1. Akçaabat Çalıştayı"

26.10.2020 19:48 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:53

Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından fonlanan, UNDP tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı'nın ana faydalanıcı olduğu "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi-3.Aşama" kapsamında Trabzon'da "Yerel Yönetişim Yapıları Akçaabat Çalıştayı" düzenlendi.

Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından fonlanan, UNDP tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı'nın ana faydalanıcı olduğu "İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi-3.Aşama" kapsamında Trabzon'da "Yerel Yönetişim Yapıları Akçaabat Çalıştayı" düzenlendi.

Akçaabat ilçesinde bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez toplantının daha önce Vakfıkebir ilçesinde yapıldığına değinerek, pilot ilçe olması açısından ilçenin şanslı olduğunu söyledi.

Kurtyemez, çalıştayın amacı hakkında bilgi vererek, "Türkiye Cumhuriyet devleti laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devletimiz, taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, üye olduğu uluslararası kurumlar içerisinde itibarı, vatandaşlarının müreffeh bir şekilde yaşaması ve hukuki güvence içerisinde olması amacıyla yapılan bu çalışmayı son derece değerli buluyorum. Toplantının ardından doktorlarımızın deyimiyle Akçaabat'ımızın röntgeni çekilecek ve bu çıktılarla birlikte suçun önlenmesi için neler yapılabilir mevcut suçlar nasıl azaltılabilir, suç işlemeye meyilli insanlarımız nasıl topluma intibak edebilir diye bunların güzel meyvelerini alacağımızı düşünüyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun." dedi.

Projenin Pilot Uygulamalar Ulusal Koordinatörü Sevcan Kılıç Akıncı ise projenin 19 pilot modelin uygulamaya başlandığını dile getirerek, "UNDP tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığı'nın ana faydalanıcı olduğu projede sivil gözetimin geliştirilmesi için İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile Akçaabat'ta Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu çalışmalarının suç ve kabahatleri önlemek amacıyla çalışacağını belirtti.

Akıncı, suç ve kabahatler oluşmadan önce önlemek amacıyla kaymakam başkanlığında belediye, kamu kurumları, kolluk kuvvetleri, Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları ile medya temsilcilerinin katılımıyla eylem planı hazırlanacağını ifade ederek, projenin amacının Türkiye'ye özgü bir model kurmak olduğunu kaydetti.

Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi (KİHBİ) Uzmanı Hasan Ali Taşlı ise projenin 1. aşamasının 2017 ve 2010, 2. aşamasının 2013 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirildiğini belirtti.

Suçun önlenmesine yönelik bir çok faaliyetin yerine getirildiğini ifade eden Taşlı, "Projelerimizin önceki aşamaları İçişleri Bakanlığı'nın Millet İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Geçtiğimiz haftalarda Bakanımız Süleyman Soylu'nun tensipleriyle projenin yürütülmesi görevi şuanda KİHBİ Başkanlığı'na verilmiştir." dedi.

Taşlı, Daire Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu'nun selamlarını ileterek, çalıştayın hayırlı olmasını temenni etti.

Çalıştaya telekonferans yöntemiyle katılan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Uzmanı Zeliha Aydın, katılımcılara projenin içeriği hakkında bilgi vererek, başarılar diledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yerel güvenlik sorunları ve çözüm önerileri konusunda grup tartışmaları yaptı. 2 gün sürecek çalıştay, yarın sona erecek.

Trabzon'da 'Yerel Yönetişim Yapıları 1. Akçaabat Çalıştayı'
Trabzon'da 'Yerel Yönetişim Yapıları 1. Akçaabat Çalıştayı'
Trabzon'da 'Yerel Yönetişim Yapıları 1. Akçaabat Çalıştayı'
Trabzon'da 'Yerel Yönetişim Yapıları 1. Akçaabat Çalıştayı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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