Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

20.03.2021 23:26 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:31
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ziganoy-Tahtalı mevkiinde Haydar Söz yönetimindeki plakası belirlenemeyen özel araç, karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada sürücü Haydar Söz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan kardeşi İsmail Söz ile Temel Yılmaz yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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