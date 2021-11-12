Son dakika gündem: TRABZON'DA TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI - Haberler
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Son dakika gündem: TRABZON'DA TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TRABZON'da, 'MLKP silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., polis tarafından yakalandı.

TRABZON'da, 'MLKP silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., polis tarafından yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sol terör örgütleri ve marjinal sol grupların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, 'MLKP silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. Silahlı terör örgütleri başta olmak üzere, organize gruplar ve tüm şer odaklarıyla, hukuk çerçevesindeki mücadelemiz, siz saygıdeğer halkımızdan aldığımız destekle devam edecektir? denildi.

Son dakika gündem: TRABZON'DA TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

Son dakika gündem: TRABZON'DA TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

Son dakika gündem: TRABZON'DA TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP HÜKÜMLÜSÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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