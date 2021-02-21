Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın
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Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın

21.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:44
Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın

TRABZON'un Maçka ilçesinde tek katlı evde çıkıp bitişikteki samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TRABZON'un Maçka ilçesinde tek katlı evde çıkıp bitişikteki samanlığa da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kırantaş Mahallesi'nde Y.Ç.'ye ait tek katlı evde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Karla kaplı olmasına rağmen kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangın esnasında dışarda bulunan ev sakinleri ve komşuları, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, kontrol altına alındı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, samanlıkta da hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın
Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın
Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın
Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın
Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın
Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın
Trabzon'da tek katlı ev ile samanlıkta yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim SARIKOÇ

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