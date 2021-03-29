Trabzon'da tamir atölyesindeki yangın hasara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da tamir atölyesindeki yangın hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş - Haberler | Güncel
Trabzon'da tamir atölyesindeki yangın hasara yol açtı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir tamir atölyesinde çıkan yangın zarara neden oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir tamir atölyesinde çıkan yangın zarara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaylacık Mahallesi'nde bir apartmanın alt katında, Mert Moradaoğlu'na ait oto lastiği tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araç lastiklerinin tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında, atölye ile bir üst katındaki dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da tamir atölyesindeki yangın hasara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:21:13. #1.15#
title