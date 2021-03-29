Trabzon'da tamir atölyesindeki yangın hasara yol açtı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir tamir atölyesinde çıkan yangın zarara neden oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir tamir atölyesinde çıkan yangın zarara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaylacık Mahallesi'nde bir apartmanın alt katında, Mert Moradaoğlu'na ait oto lastiği tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Araç lastiklerinin tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangında, atölye ile bir üst katındaki dairede hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Altuntaş