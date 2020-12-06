Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı
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Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı

06.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:39

Trabzon'da son aylarda koronavirüs vakalarında yüzde 50 artış yaşanırken, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nde, ambulansların korona hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluk büyük korku yarattı. Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, vatandaşlar isyan ederek kurallara uyulmasını istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısında ciddi artış olan iller arasında açıkladığı Trabzon'da tedbirler artırıldı. Kentte vaka sayılarında yüzde 50 artış yaşanırken, bazı yerleşim alanları karantinaya alınmaya başlandı. Yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 75 olduğunu belirtilen kentteki sağlık ekipleri, ambulanslarla koronavirüs hastalarını hastaneye yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı

ACİL SERVİSTE ALARM

Kentte poliklinik hizmetlerinin kaldırılıp, koronavirüs hastalarına bakılan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servisi'nde de, önceki gün akşam saatlerinde ambulansların vaka hastalarını bırakmak için oluşturduğu yoğunluk korkuttu. Acil Servis'te kimi saatlerde yoğunluk oluşurken, ambulansların sıraya girdiği yoğunluk anlarına tanık olan bir vatandaş, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyada pek çok takipçi, toplumun salgın tedbirlerine uyulması çağrılarında bulundu.

Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı

"O SİRENLER BİZİM İÇİN ÇALABİLİR"

Kentte ailesiyle evinde karantinada olan iş insanı Halil İbrahim Demirtaş da, tedbirlere uymayanlara tepki göstererek, paylaşımında, "Burası Kaşüstü Hastanesi, hastaları bırakmak için ambulanslar sıra bekliyor. Durumun ciddiyetini anlamanız için illa içinde mi olmanız gerekiyor. Sakın bana 'ben kendimi kolluyorum bana bir şey olmaz demeyin' Ben de kolluyordum ama şu anda evde karantinadayım. Lütfen herkes kurallara riayet eylesin yoksa o sirenler bizim için çalabilir" ifadelerinde bulundu.

Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı
Trabzon'da pandemi hastanesi önündeki ambulans yoğunluğu endişe yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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