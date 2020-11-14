Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

14.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:53
Trabzon'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü öldü, 4 kişi yaralandı.

Trabzon'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü öldü, 4 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde Deniz Köse'nin (28) kullandığı 34 LU 6872 otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Köse'nin cesedi ile araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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