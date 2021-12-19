Trabzon'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Trabzon'da itfaiyeciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon'da itfaiyeciler AA'nın
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İtfaiyeciler, oylama öncesi AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun Kahramanlar", yaşam kategorisinde Muammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" başlıklı fotoğraflarını seçen itfaiyeciler, spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayıkçılar" karesine oy verdi.

Vardiya sorumlusu olarak görev yapan Faruk Yılmaz, AA muhabirine, oldukça zor şartlar altında çalışan AA muhabirlerinin, en güzel kareleri yakaladığını söyledi.

Haber, yaşam ve spor alanlarında çekilen fotoğraflara arkadaşlarıyla oy verdiklerini belirten Yılmaz, "İtfaiyeciler olarak bizlerin görev içerisindeki mücadelemizi görsel olarak en iyi anlatan fotoğraflardan bir tanesi haber kategorisinde yer alıyordu. Biz de o yönde oyumuzu kullandık." dedi.

Yılmaz, özellikle yaşam kategorisinde yer alan fotoğrafların duygusal olarak insanları etkilediğini ifade ederek, genel olarak fotoğrafların hepsinin insanlarda farkındalık oluşturmaya yönelik olduğunu sözlerine ekledi.

Trabzon'da itfaiyeciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Trabzon'da itfaiyeciler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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