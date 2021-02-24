Trabzon'da evde çıkan yangında ölen yaşlı çift defnedildi
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi toprağa verildi.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde Fener Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangının ardından dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Emin (93) ve eşi Havva Yılmaz'ın (90) cenazeleri, Yoroz Limanı yakınındaki bir sosyal tesis önüne getirildi.
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından yaşlı çiftin cenazesi buradaki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, AK Parti Trabzon İl Başlanı Sezgin Mumcu ile çiftin ailesi ve yakınları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Gelleci