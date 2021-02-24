Trabzon'da evde çıkan yangında ölen yaşlı çift defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da evde çıkan yangında ölen yaşlı çift defnedildi

24.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:56
Trabzon'da evde çıkan yangında ölen yaşlı çift defnedildi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi toprağa verildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde Fener Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangının ardından dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Emin (93) ve eşi Havva Yılmaz'ın (90) cenazeleri, Yoroz Limanı yakınındaki bir sosyal tesis önüne getirildi.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından yaşlı çiftin cenazesi buradaki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, AK Parti Trabzon İl Başlanı Sezgin Mumcu ile çiftin ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Gelleci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Hulusi Akar Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz İrem Derici Türkan Şoray
Spor Can Bartu Erol Bulut Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da evde çıkan yangında ölen yaşlı çift defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 17:00:18. #1.14#
title