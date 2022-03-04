Trabzon'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı - Haberler

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Trabzon'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı

AA, Gazi Nogay - Güncel
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Trabzon'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmek isteyen kişi yakalandı

Trabzon'da ehliyet sınavında kopya çekebilmek için elbisesine düzenek gizleyen kişi gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da ehliyet sınavında kopya çekebilmek için elbisesine düzenek gizleyen kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir E-Sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek isteyen N.T'nin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

N.T'nin üzerinde yapılan kontrolde, taşınabilir modem ile sesli ve görüntülü düzenek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Gazi Nogay - Güncel

E sınav, Trabzon, Ehliyet, Güncel, Haberler

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