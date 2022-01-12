Trabzon'da dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (AA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Asım Karlıdağ'ın kullandığı 61 ED 398 plakalı kamyonet, Bekirli Küme Evleri mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Yaralanan ve araçta sıkışan Karlıdağ, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Karlıdağ, sevk edildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Aydın Gelleci - Son Dakika Haberleri

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