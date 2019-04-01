Trabzon'da, 'Cumhur İttifakı' 15, 'Millet İttifakı' 2 Başkanlık Kazandı

TRABZON ile 18 ilçede, 'cumhur ittifakı' 15, 'millet ittifakı' 2 belediye başkanlığı kazanırken, 1 ilçede ise bağımsız aday seçimi önde tamamladı.

Trabzon'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Murat Zorluoğlu seçildi. İlçe belediye başkanlıklarında ise 2'si MHP'li aday olmak üzere 15 'cumhur ittifakı', 1'i İYİ Parti adayı olmak üzere 2 'millet ittifakı' adayı belediye başkanlığı kazandı. Kentte 1 ilçede ise bağımsız aday seçimi önde tamamladı.

Ortahisar'da AK Parti'li Ahmet Metin Genç, Akçaabat'ta AK Parti'li Osman Nuri Ekim, Düzköy'de AK Parti'li Yılmaz Ankara, Çarşıbaşı'nda MHP'li Mümin Nuhoğlu, Vakfıkebir'de AK Parti'li Muhammet Balta, Beşikdüzü'nde CHP'li Ramis Uzun, Tonya'da AK Parti'li Osman Beşel, Şalpazarı'nda MHP'li Refik Kurukız, Maçka'da AK Parti'li Koray Koçhan, Yomra'da İYİ Parti'li Mustafa Bıyık, Arsin'de AK Parti'li Muhammet Sait Gürsoy, Araklı'da AK Parti'li Recep Çebi, Sürmene'de AK Parti'li Rahmi Üstün, Of'ta AK Parti'li Salim Salih Sarıalioğlu, Köprübaşı'nda AK Parti'li Ali Aydın, Çaykara'da Hanefi Tok, Dernekpazarı'nda AK Parti'li Mehmet Aşık ve Hayrat'ta bağımsız Mehmet Nuhoğlu, seçimin galibi oldu.

- Trabzon

Kaynak: DHA