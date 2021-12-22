Trabzon'da araçlar yolda mahsur kaldı
Trabzon'da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
TRABZON (İHA) - Trabzon'da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Beşikdüzü-Şalpazarı yolunun 10. kilometresinde aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kalırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.
(Mustafa Özcan-İHA)