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Trabzon'da araçlar yolda mahsur kaldı

Trabzon'da araçlar yolda mahsur kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olurken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 20 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Beşikdüzü-Şalpazarı yolunun 10. kilometresinde aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda araç mahsur kalırken, yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

(Mustafa Özcan-İHA)

Trabzon'da araçlar yolda mahsur kaldı

Trabzon'da araçlar yolda mahsur kaldı

Trabzon'da araçlar yolda mahsur kaldı

Trabzon'da araçlar yolda mahsur kaldı

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