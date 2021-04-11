Trabzon'da "Anne" diye bağıran horoz kesilmekten kurtuldu

Trabzon'da, 'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu.

Trabzon'da, 'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu.

Olay Trabzon'un Ortahisar İlçesi Gölçayır Mahallesinde yaşandı. Sahibi tarafından kesilmek için kümesten alınan horoz 'Anne' diye bağırmaya başlayınca büyük bir şaşkınlık yaşandı. Yaşanan o anları kameraya alan hane halkı horozu kesmekten vazgeçti. Videoda bir kadının "Kesme onu yürüğime bir şey oldu. Öbürlerini kes o kalsın" dediği duyuldu.

'Anne' diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurutulurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı