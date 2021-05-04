Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti

Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL - Haberler | Güncel

TRABZON'un Yomra ilçesinde ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti.

TRABZON'un Yomra ilçesinde ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti.

Yomra ilçesi Çamlıyurt Mahallesi'nde kırsal alanda hayvancılıkla uğraşan Yusuf Can'ın hırına gece saatlerinde giren boz ayı, 4 koyunu telef etti. Sabah ahıra gelen Can, koyunlarının öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı. Ayının pençeleriyle kapıyı kırıp içeri girdiğini söyleyen Yusuf Can, "Hayvanlarla geçimimi sağlıyorum. Sabah bunları dışarıda görünce koşarak geldim. Kapıda izleri var, vurup kırmış. 4 koyunumu yedi. Bu bölgede çok ayı var. Biz bu ayıları öldürmek istemiyoruz ama ayılar da bizi öldürecek diye çok korkuyoruz" dedi.


Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti
Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Yaşar İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahıra giren boz ayı, 4 koyunu telef etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:50:37. #1.15#

title