Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi
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Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi mayıs ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman başkanlığında gerçekleştirildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen 3 maddenin görüşüldüğü toplantıda, daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabının müzakeresine geçildi.

Bütçe kesin hesabı, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçe kesin hesabı kabul edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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