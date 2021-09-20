TRABZON BU FESTİVALE AKIN ETTİ
Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen 'Trabzon Genç Fest' son gününde de büyük ilgi gördü.
Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen 'Trabzon Genç Fest' son gününde de büyük ilgi gördü. Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Alana gelen müzikseverler, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda aşı kartı ya da PCR testi sonuçlarına bakılarak alana alındı.
ZEYNEP BAŞKAN SAHNE ALDI
Festivalin son gününde öncelikle Aydın Özer sahne aldı. Ardından Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Başkan konser verdi. Zeynep Başkan'ın birbirinden güzel şarkıları seslendirdiği gecede, müzikseverler doyasıya eğlendi.
TARİH : 20. 09. 2021
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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