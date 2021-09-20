TRABZON BU FESTİVALE AKIN ETTİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen 'Trabzon Genç Fest' son gününde de büyük ilgi gördü. Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Alana gelen müzikseverler, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda aşı kartı ya da PCR testi sonuçlarına bakılarak alana alındı.

ZEYNEP BAŞKAN SAHNE ALDI

Festivalin son gününde öncelikle Aydın Özer sahne aldı. Ardından Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Başkan konser verdi. Zeynep Başkan'ın birbirinden güzel şarkıları seslendirdiği gecede, müzikseverler doyasıya eğlendi.

TARİH : 20. 09. 2021

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