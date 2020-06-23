Trabzon'a maske takma zorunluluğu getirildi
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Trabzon'a maske takma zorunluluğu getirildi

TRABZON'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda bugün saat 00.00'dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Trabzon'a maske takma zorunluluğu getirildi
23.06.2020 19:32 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:09

TRABZON'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda bugün saat 00.00'dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde saat 00.00'dan itibaren maske kullanmak zorunlu oldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Haziran 2020 tarihinde toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına istinaden, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alınmıştır. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla tarla, bahçe, ahır vb. alanlarda bulunanlar, sosyal mesafeye dikkat etmek ve gruplar halinde olmamak şartıyla, temiz hava almak, yürüyüş ve dinlenmek amacıyla kendi ikametlerinin bahçe ve sosyal alanlarından istifade edenler hariç olmak üzere tüm il sınırları dahilinde bulvar, cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu olmuştur." 

Açıklamada, maske takmayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği bildirildi.


Kaynak: DHA

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