- Trablus'ta bir sahra hastanesi saldırılara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor
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- Trablus'ta bir sahra hastanesi saldırılara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor

- Trablus'ta bir sahra hastanesi saldırılara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor Libya'nın başkenti Trablus'ta yer alan bir sahra hastanesi Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin düzenlediği saldırılar sonucu ayakta kalmaya çalışıyor.

- Trablus'ta bir sahra hastanesi saldırılara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor
15.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:21

- Trablus'ta bir sahra hastanesi saldırılara rağmen ayakta kalmaya çalışıyor

TRABLUS - Libya'nın başkenti Trablus'ta yer alan bir sahra hastanesi Libya'da Darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin düzenlediği saldırılar sonucu ayakta kalmaya çalışıyor.

Libya başkenti Trablus'ta Darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin sivil yerleşim bölgelerine, hastanelere düzenlediği saldırılar sonucu ayakta kalmaya çalışan doktor ve hemşireler her şeye rağmen görevlerini sürdürmeye çalışıyor. Hafter'in saldırılarına karşı muayene işlemlerine devam eden doktorlar vatandaşlara yardım etmeye hazır olduklarını belirtti. Hastanede çalışan bir doktor, "Hafter, hastanelere saldırılmasına rağmen hizmetimizi sürdürüyoruz, en son saldırıda bizim ekiplerimizden bir ambulans şoförü ve bir doktor yaralandı. Hafter güçleri bize sık sık saldırıyor, biz vatandaşlara yardım edebilmek ve hizmet vermekte ısrarlıyız" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün birçok kez sağlık personelini hedef almaktan kaçınmaya çağırmıştı. Resmi kaynaklara göre Hafter güçleri saldırılarında hastane gibi Trablus'un önemli noktalarını ve altyapısını hedef alıyor.

Öte yandan darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin, dün başkentte düzenlediği roketli saldırıda Trablus Merkez Hastanesi ile çevresindeki yerleşim bölgelerin hedef alındığı bildirildi. Saldırı sonucunda sağlık merkezinin kısa süreliğine hizmet dışı kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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