TR/ Bilkent Universitesi - LAW Semineri: "Göç Yönetiminde Son Teknolojiler ve Gözetim Toplumu", Dr. Emre Eren Korkmaz, Oxford University, 12: 30 24 Aralık (TR)

Jean Monnet Modülü tarafından Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku Projesi kapsamında düzenlenen Güz 2021-2022 Dönemi GÖÇ KONUŞMALARI SERİSİ'ne davetlisiniz.

Konuşmacı: Dr. Emre Eren Korkmaz (Oxford Üniversitesi)

Konu: "Göç yönetiminde son teknolojiler ve gözetim toplumu"

Tarih: 24 Aralık 2021 Cuma

Saat: 12. 30-13. 20

***This is an online event. To obtain Zoom link and password, please contact to the department.

Kısa Özgeçmiş:

Dr. Emre Eren Korkmaz, Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Fakültesi öğretim üyesidir. 2016 yılından bu yana Göç Yüksek Lisans Programında ders vermektedir. Yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi'nde, doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Göç yönetiminde son teknolojileri incelemektedir.

