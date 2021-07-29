Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Tozkoparan İskender yeni sezon ne zaman? Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman?

TRT 1'in sevilen yapımlarından Tozkoparan İskender dizisi 5 Haziran günü yayınlanan 26. bölümle sezon finali yapmıştı. Sezon finali yapmasının ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise yeni sezon başlangıç tarihi oldu. Peki, Tozkoparan İskender ne zaman başlayacak? Tozkoparan İskender yeni sezon ne zaman? Tozkoparan İskender yeni bölüm ne zaman? İşte Tozkoparan İskender yeni bölüm tarihi!

Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç gibi çocuk oyuncuların yanı sıra Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz ve Suna Selen gibi yetişkin isimlerin de yer aldığı TRT 1'in sevilen yapımlarından Tozkoparan İskender dizisinin yeni sezonu vatandaşlar tarafından merak edilmekte.

TOZKOPARAN İSKENDER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5 Haziran 2021 günü yayınlanan 26. bölümle sezon finali yapan Tozkoparan İskender dizisi ile sevindirici haber meydana geldi. TRT 1'in sevilen yapımı Tozkoparan İskender 30 Ağustos Zafer bayramında hem de Malazgirt Zaferi için yapılacak kutlamalarda TRT1 ekranında izleyicilerle yeniden buluşacak. Bu özel günde yayınlanmak üzere iki ayrı bölüm hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

TOZKOPARAN İSKENDER'İN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

İskender, özel güçleri sayesinde Salih, Fikri ve Mavi Ay'ı zindandan kurtarmayı başarır ve padişaha düzenlenecek suikast girişimini engellemek için harekete geçer. Ancak yeniçerilerin Tozkoparanları casus sanması işleri bir hayli zorlaştırır. Üstelik Zamangaç'a da el konulduğundan, Mavi Ay'ın günümüze dönebilmesi imkânsız gibi görünmektedir. Tozkoparanlar geçmişte karşılaştıkları sorunlarla boğuşurken, günümüzde de Kasırga'nın başı beladadır. Kasırga'nın karşılaşmaya getirdiği hileli oklardan birisinin tirkeşlerinde kalması, Tayfun'un bütün inancının yıkılmasına yol açar. Diğer yandan geçmişte padişahı öldürmek için adamlarıyla son hazırlıklarını yapan Venedikli casus Giovanni, Tozkoparanların hapiste olmasına çok güvenmektedir. Fakat Tozkoparanlar, İskender'in liderliğinde padişahı korumak için pazar yerinde hazır beklemektedir. Giovanni'nin adamları padişahı öldürmek için harekete geçince, Tozkoparanlar için işin ne kadar zor olduğu ortaya çıkar. Arda, Asya, Elif, Sinan, Fikri ve Salih, her yönden gelen tehditlere karşı canla başla mücadele ederken, kılık değiştiren Giovanni aradan sıyrılır ve yalnız kalan padişahı öldürmek için çok büyük bir fırsat yakalar. İskender, padişahı koruyabilmek için pazar yerinin üstündeki çatılardan uçarcasına koşarken, Giovanni'nin padişahı öldürmek üzere fırlattığı ok yaydan çıkar.

Kasırga TAYGU Koleji'ni zafere taşıyabilecek mi? Yaptığı hile dönüp dolaşıp kendisini bulan Tayfun ne yapacak? Tozkoparanlar'ı pazar yerinde neler bekliyor? Zamangaç'ın yokluğunda Mavi Ay geçmişte mi kalacak? Giovanni'nin padişahı öldürmek için yaptığı plan işe yarayacak mı? İskender görevini yerine getirip padişahı korumayı başarabilecek mi?

TOZKOPARAN İSKENDER'İN KONUSU NEDİR?



Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak.

TOZKOPARAN İSKENDER 26. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) İZLE!