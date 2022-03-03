Tozkoparan İskender, bu hafta iki bölüm birden ekranlara geliyor…

Sıra dışı ve macera dolu hikâyesiyle çocuklar ve onlarla birlikte ailelerinde severek izlediği Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

İskender ve Asya'nın tartışması büyüyerek Mavi Ay'da kızlar ve erkekler arasında bir çekişmeye yol açar. Durumu gören Pençe, fırsattan istifade etmek için elinden geleni yapar ve Mavi Ay'ın arasını daha fazla bozmaya çalışır. Birkaç gün sonra yapılacak menzil atışları sonucunda Mavi Ay ve Pençe arasında düzenlenen turnuvanın galibi belli olacak ve kaybeden takım kulübünü kapatacaktır. Haluk, işlerini şansa bırakmamak için yeğeni Cenk'e özel bir yay tasarlamaya karar verirken, Mavi Ay gönül kırgınlıkları ve tartışmalar arasında menzil atışlarına hazırlanır. Karşılaşma günü gelip çattığında Asya, Mavi Ay'dan ayrılmaya karar verip yarışmaya kendisinin yerine Evren'i gönderir. Bir tarafta dünya rekorunun sahibi Tozkoparan İskender, diğer tarafta Haluk'un yaptığı özel yay ile Cenk, takımlarının geleceklerini kurtarmak için oklarını bırakır.

İskender ve Asya'nın arasındaki kırgınlık tamir edilebilecek mi? Mavi Ay'ın takım arkadaşlığı yara mı aldı? Dayısının yaptığı özel yay ile Cenk mi yoksa dünya rekorunun sahibi Tozkoparan İskender mi en uzağa atış yapacak? Menzil atışlarını hangi takım kazanacak? Kaybeden takım sözünde durup kulübünü kapatacak mı?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, peş peşe yayınlanacak kırk iki ve kırk üçüncü bölümleriyle 6 Mart Pazar günü saat 16.15'de TRT 1 ekranlarında olacak.

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