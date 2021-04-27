Tozkoparan İskender 21. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Tozkoparan İskender yeni bölüm fragmanı izle! Tozkoparan İskender 20. bölüm izle

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TOZKOPARAN İSKENDER 21. BÖLÜM FULL İZLE!

Tozkoparan dizisi TRT 1 ekranlarında 20. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 20. bölümün ardından şimdi de Tozkoparan21. bölüm için araştırmalarına başladılar. Tozkoparan 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Tozkoparan 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan 21. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TOZKOPARAN 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TOZKOPARAN İSKENDER 20. BÖLÜM İZLE

Tozkoparan İskender 20. bölümü izlemek için tıklayınız!

TOZKOPARAN İSKENDER KONUSU

Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Üstelik yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.

12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender'i yalnız bırakmayacak.

Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da yer alıyor. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz, ve Mert Erdoğdu gibi birbirinden yetenekli isimler bulunuyor.

TOZKOPARAN İSKENDER OYUNCULLARI

Dizinin kadrosunda Tozkoparan dizisinden tanıdığımız isimlerin yanı sıra sürpriz oyuncular da yer alıyor. Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan, Defne Erşen, Deniz Erayvaz ve Mert Erdoğdu yer alıyor.