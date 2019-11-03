Toyota, Shimoyama'daki yeni pistinde her tür sürüş şartının simülasyonunu yapıyor

03.11.2019 15:15

Japon otomotiv devi Toyota, ana fabrikasının da olduğu Aichi eyaletinin aynı adlı Toyota şehri ile Okazaki şehirleri arasında yer alan Shimoyama adlı dağlık ve ormanlık yerde test sürüş pistleri inşa ediyor. Pistlerin ilki kullanıma açıldı.

Açılan ilk pist, Dünya Rallicross Şampiyonası'nın yapıldığı, Almanya'nın çetin sürüş şartları ile dünyaca ünlü Nürburgring-Nordschleife pistinden ilham alıyor.

1600 dönümlük bir vadiye kurulan Toyota Teknik Merkezi Shimoyama'da kullanıma açılan pist Country Road (köy yolu), 5,3 kilometre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde 2 şeritten oluşuyor. En alçak ve en yüksek yeri arasındaki fark tam 70 metre. Pistte, çok keskin virajlar, 15 derecelik yokuşlar ve ani düşüşler mevcut.

Giriş ve çıkışın tek bir noktadan yapıldığı ve kimsenin girmesine izin verilmeyen pistte duraklama yapmak da yasak.

Pist, yüzde 70'inin ormanlık olduğu, bazı yerleri toprakla doldurulmuş, bazıları ise doğal halinde bırakılmış engebeli bir arazi üzerine inşa edilmiş köprüler ve tünelleri de kapsıyor.

'Geleceğin otomobillerini test ediyoruz'

Toyota yetkilileri, köy yollarına has bozuk asfalt hissinin bile yapay olarak yaratıldığı bu pistte otomobillerin maruz kalabileceği her tür sürüş şartının simülasyonunu yaptıklarını ve pist yakınındaki AR&GE merkezinde geleceğin otomobillerini test ettiklerini söylediler.

Yetkililer, inşaat sırasında çevreye verilen zararın azaltılması için önlemler aldıklarını, yöreye özgü ağaçlara zarar verilmediğini, doğal hayatın kesintiye uğramaması için pistin kirpi ve diğer hayvanların güzergahındaki kısmına özel geçiş yerleri kurulduğunu belirttiler.

3 metre yükseklikteki bariyerlerle çevrili pistin başında ve sonunda yer alan güneş paneller, hibrid arabaların şarj edildiği istasyonlar olarak hizmet veriyor.

Toyota'nın açıklamasına göre diğer özel pistlerin tamamının inşasının 2023'te tamamlanması ve maliyetinin 3 milyar doları aşması bekleniyor.

Shimoyama'da şu an Toyota'nın benzinli ve Prius PHV (Plug-in Hybrid Vehicle -- Şarj Edilebilir Hibrit) otomobilleri, şirkete özel profesyonel sürücüler tarafından test ediliyor.

Bu sürücülerden Toyota'da 250 adet var. Başlangıç, orta seviye ve ileri seviyenin yanı sıra daha da ileri olarak tabir edilen S1 ve S2 seviyesine ise çok az sürücü çıkabiliyor.

Yakında gerçekleşecek olan otonom (sürücüz) araçlara geçiş sürecinde gerekli testler de Shimoyama'da yapılabilecek.

Toyota'nın Japonya dışında en büyük 10 fabrikasından birinin bulunduğu ülkelerden biri de Türkiye.