Toyota "bZ4X Konsepti"ni Şangay'da tanıttı

Toyota, Şangay Otomobil Fuarı'nda yakında piyasaya sunulacak elektrikli Toyota bZ4X modelinin konsept versiyonunun gösterimini gerçekleştirdi.

Toyota, Şangay Otomobil Fuarı'nda yakında piyasaya sunulacak elektrikli Toyota bZ4X modelinin konsept versiyonunun gösterimini gerçekleştirdi.

Toyota açıklamasına göre, yeni ürün gamının ilki ve dört tekerlekten çekiş sistemine (AWD) sahip orta ölçekli SUV model Toyota bZ4X Konsept, Toyota'nın sadece bir otomobil şirketi olmaktan herkes için mobilite üreten bir şirket olmaya giden yolun önemli bir parçası olarak dikkati çekiyor.

Konseptteki "bZ" kısaltması, "beyond Zero/Sıfırın ötesinde" isminin baş harflerini temsil ediyor ve Toyota'nın sadece sıfır emisyonlu ve karbon nötr araçlar yapmanın ötesine gitme başarısı olarak değerlendiriliyor. Toyota, bu araçla aynı zamanda topluma, bireylere ve çevreye yeni faydalar sağlamayı da amaçlıyor.

Yeni Toyota bZ4X Konsept aracı, Toyota ve Subaru iş birliğiyle her şirketin kendine özgü becerilerini ve deneyimlerini temel alarak geliştirildi.

Aracın üretim versiyonunun ise 2022'nin ortasında satışa sunulması planlanıyor.

Aracın özellikleri

Açıklamaya göre, sadece bir araçtan daha fazlası olan Toyota bZ4X Konsepti, aynı zamanda tüm yolculukları daha konforlu hale getiriyor ve insanların keyif alacakları bir araç yaratmanın önünü açıyor.

Büyük bir D segmenti kadar geniş olan Toyota bZ4X Konsepti, elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen yeni e-TNGA modüler platformu üzerine yapıldı.

Aracın çevreci profili, aynı zamanda aracın üzerinde bulunan ve menzili artıran solar şarj sistemiyle güçlendiriliyor. Toyota'nın hibrit ve dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibrit araçları için geliştirdiği batarya teknolojisinin getirdiği kapsamlı deneyim sayesinde Toyota bZ4X Konsepti için kullanılan daha büyük, daha güçlü batarya, yüksek güvenilirlik, kalıcı performansı ve soğuk iklimlerde dahi sürüş menzilini koruyacak şekilde geliştirildi.

Toyota bZ4X Konsepti'nde yer alan AWD sistemi, ön ve arka akslarda yer alan elektrik motorlarıyla gerçekleştiriliyor. Toyota'nın bu alandaki zengin geçmişi ve derin deneyimiyle birlikte Toyota bZ4X, dört tekerlekten çekiş sistemiyle dikkati çekiyor. Sistem Toyota bZ4X Konsepti'ne gerçek off-road kapasitesi sağlarken, aynı zamanda her yol koşulunda ekstra güvenlik sağlıyor.

Yeni teknolojik özelliklerle geliştirilen Toyota bZ4X Konsepti ile dünyada ilk kez seri üretim bir araçta farklı tasarıma sahip elektronik direksiyon bağlantı sistemi kombine edilecek.

Yeni Toyota bZ4X Konsepti, Toyota'nın dünyanın ilk seri üretim hibrit aracı olan ilk Prius'u tanıtmasıyla birlikte 20 yıldan daha fazla süre önce başlayan sıfır emisyona ulaşma yolculuğunun son kilometre taşını temsil ediyor.

Toyota, buna ulaşmak adına elektrifikasyon teknolojilerini farklı pazarlara ve araç kullanım tiplerine uygun olacak şekilde hibritler, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen hibritler, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçlar ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere geniş çerçeveden değerlendiriyor.

Toyota, temiz enerji kaynağı olarak hidrojenli araç teknolojilerini sadece otomobil olarak değil, aynı zamanda ağır ticari araçlar, trenler ve gemiler olmak üzere farklı kullanım alanları için de göz önünde bulunduruyor.

15 bataryalı elektrikli model sunmayı hedefliyor

Marka, 2025 yılına kadar global olarak ürün gamında 70'ten fazla elektrik motorlu araç sunacak. Bunların en az 15 adedi ise bataryalı elektrikli araç olacak.

2025'te Avrupa'da güç ünitesi satış oranları yüzde 70 hibrit, yüzde 10'dan daha fazlası dışarıdan kabloyla şarj edilebilen hibrit ve yine yüzde 10'dan daha fazlası bataryalı elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli olmak üzere sıfır emisyonlu modeller şeklinde dönüşecek.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak