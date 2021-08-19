Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu hayatı ve biyografisi! Toygan Avanoğlu kaç yaşında, nereli?

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TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Ocak 1979 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Kaç yaşında: 42 yıl yaşında

Nereli: İzmir

Toygan Avanoğlu (d. 19 Ocak 1979, İzmir) sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.

Dizi

• Düşman Kardeşler (İlker) 2012

• Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014-2015

• Hanım Köylü (Koptagel) 2016

• Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018

• Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

• Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-2021

TV Programı

• Güldür Güldür Show 2021-

Film

• Kanal-İ-Zasyon 2009

• Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013

• Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016

• Ayla (Pusan Subayı) 2017

• Babası 2017

• Deli Aşk (Fuat) 2017

• Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017

• Sorma Neden 2018

• Sabahlar Olmasın 2018

• Aslı Gibidir 2019

• Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019

• Hayatımız Filim (Hasan) 2019

• Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent