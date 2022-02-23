Toxic ilişkine demek yanıtı merak ediliyor. Türk Dil Kurumu (TDK) ve çeşitli kaynaklara göre Toxic nedir sorusuna yanıt aradık. Toxic kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Toxic ne demek? Toksik ilişki ne demek? Toksik nedir? İşte detaylar haberimizde...

TOXİC NE DEMEK?

Toxic kelimesinin Türkçesi; zehirli, toksik anlamına gelmektedir. Oyunlarda ise toxic mecaz olarak takım arkadaşlarını veya rakibi zehirleyen, rahatsız eden, kötü sözler kullanan insanlara söylenmektedir.

TOXİC İLİŞKİ NE DEMEK?

Toksik ilişki; pasif-agresif davranışlar görülen, sürekli bir şeyleri açıklama gereği duyan, aşırı iniş-çıkışlar barındıran, aynı yerde dönüp duran, şakayla karışık söylenmeler içeren, iki tarafın da her zaman tedirgin olduğu, sürekli izin alma gereği hissettiği ilişkilerdir.

İlişkinizde yanlış giden bir şey olduğunu hissettiğinizde partnerinize bunu ifade ederken karşınızdaki partnerinizin kapalı bir kutuya dönüşüp soğuk davranması toxic ilişkiye örnektir.

Sürekli olarak partnerinize her yaptığınızla ilgili hesap verme eğilimi içerisinde olmanız da aynı şekilde toxic ilişkiye örnektir. Böyle bir durumda hesap kendiniz olamama problemi ortaya çıkmaktadır.

İlişkide sürekli aynı konularda tartışmaların yaşanması ve kısır döngü de toksik ilişkiye en büyük örneklerden biridir.

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