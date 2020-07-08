Tövbeler Olsun ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu nedir? Tövbeler Olsun oyuncular kimler?
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Tövbeler Olsun ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu nedir? Tövbeler Olsun oyuncular kimler?

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Tövbeler Olsun dizisi, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Tövbeler Olsun konusu nedir? Tövbeler Olsun oyuncular kimler? Tövbeler Olsun ne zaman başlayacak?

Tövbeler Olsun ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu nedir? Tövbeler Olsun oyuncular kimler?
08.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:58

Güven Kıraç, Erkan Can ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin rol aldığı Tövbeler Olsun, izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın yer aldığı Tövbeler Olsun dizisi hakkında Tövbeler Olsun ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu nedir? Tövbeler Olsun oyuncular kimler gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

TÖVBELER OLSUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın paylaştığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın yer aldığı Tövbeler Olsun dizi setinden keyifli anlar yansımaya başladı. Çekimleri de bir o kadar neşeli geçen sıcacık aile komedisi "Tövbeler Olsun" yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Tövbeler Olsun ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu nedir? Tövbeler Olsun oyuncular kimler?

TÖVBELER OLSUN KONUSU NEDİR?

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak.

Tövbeler Olsun ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu nedir? Tövbeler Olsun oyuncular kimler?

TÖVBELER OLSUN OYUNCULAR KİMLER?

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.

Tövbeler Olsun ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu nedir? Tövbeler Olsun oyuncular kimler?
Tövbeler Olsun ne zaman başlayacak? Tövbeler Olsun konusu nedir? Tövbeler Olsun oyuncular kimler?

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