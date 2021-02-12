Tövbeler Olsun dizisi bitiyor mu? Tövbeler Olsun final mi yapacak? Tövbeler Olsun ne zaman bitecek?

TRT1'in sevilen dizisi Tövbeler Olsun dizisinden izleyicileri üzecek flaş bir açıklama geldi. Dizinin final tarihinin açıklanmasının yanı sıra baş rollerden birinin de ayrılacağı duyuruldu. Peki, Tövbeler Olsun dizisi bitiyor mu? Tövbeler Olsun final mi yapacak? Tövbeler Olsun ne zaman bitecek?

Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan, yapımcılığını Mustafa Fener'in üstlendiği Tövbeler Olsun dizisinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzalı.Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Dizinin yapımcılarından sevenlerini üzen bir haber geldi, dizi birkaç bölüm sonra sona erecek. Peki, Tövbeler Olsun dizisi bitiyor mu? Tövbeler Olsun final mi yapacak? Tövbeler Olsun ne zaman bitecek?

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ YAPACAK? TÖVBELER OLSUN BİTİYOR MU?

Tövbeler Olsun dizisinin akıbeti hakkında yapılan açıklamada,Milim Sanat imzalı Tövbeler Olsun dizisi için final kararı alındığu duyuruldu. Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Dilligil, Ünal Silver ve Seda Türkmen gibi çok sayıda ünlü ismin yer aldığı dizi 32. bölümüyle ekranlara veda edecek ve final yapacak. Ayrıca Tövbeler Olsun oyuncularından Seda Türkmen, senaryo gereği 29. bölümde diziden ayrılacak.