Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri! Total War: Warhammer 3 kaç GB?
Creative Assembly'nin geliştirdiği aksiyon strateji oyunu Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri açıklandı. Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri neler? Total War: Warhammer 3 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği Total War : Warhammer 3'ün çıkışına bir ay kala sistem gereksinimleri açıklandı. Aksiyon strateji oyunu Total War : Warhammer 3 sistem gereksinimleri neler? Total War : Warhammer 3 kaç GB? Total War : Warhammer 3 kaç TL? İşte detaylar…
Strateji oyunları dendiği zaman akla gelen oyun serilerinden olan Total War'ın yeni oyunu Total War: Warhammer 3, 17 Şubat'ta PC'ye çıkış yapacak. Tek başınıza, arkadaşlarınızla veya çevrimiçi oyuncularla oynayabileceğiniz aksiyon, strateji oyunu Total War: Warhammer 3'ün sistem gereksinimleri!
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- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
- İşlemci: Intel i3/Ryzen 3 series
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 120 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel i5/Ryzen 5 series
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 120 GB kullanılabilir alan
Total War: Warhammer 3'ü oynayabilmek için bilgisayarınızda 120 GB kullanılabilir boş alan gerekmektedir.
Total War: Warhammer 3'ün Steam fiyatı 345,00 TL'dir.