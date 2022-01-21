Total War: Warhammer 3 sistem gereksinimleri! Total War: Warhammer 3 kaç GB?

Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği Total War : Warhammer 3'ün çıkışına bir ay kala sistem gereksinimleri açıklandı. Aksiyon strateji oyunu Total War : Warhammer 3 sistem gereksinimleri neler? Total War : Warhammer 3 kaç GB? Total War : Warhammer 3 kaç TL? İşte detaylar…

Strateji oyunları dendiği zaman akla gelen oyun serilerinden olan Total War'ın yeni oyunu Total War: Warhammer 3, 17 Şubat'ta PC'ye çıkış yapacak. Tek başınıza, arkadaşlarınızla veya çevrimiçi oyuncularla oynayabileceğiniz aksiyon, strateji oyunu Total War: Warhammer 3'ün sistem gereksinimleri!

Total War: Warhammer 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel i3/Ryzen 3 series

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

Total War: Warhammer 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5/Ryzen 5 series

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

Total War: Warhammer 3 kaç GB?

Total War: Warhammer 3'ü oynayabilmek için bilgisayarınızda 120 GB kullanılabilir boş alan gerekmektedir.

Total War: Warhammer 3 kaç TL?

Total War: Warhammer 3'ün Steam fiyatı 345,00 TL'dir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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