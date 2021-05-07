Tosya'ya 4 milyon TL ödenek ayrıldı
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Tosya'ya 4 milyon TL ödenek ayrıldı

Tosya'ya 4 milyon TL ödenek ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında ilçeye 4 milyon TL ödenek ayrıldığını söyledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında ilçeye 4 milyon TL ödenek ayrıldığını söyledi.

İlçeye ayrılan ödeneğe ilişkin çalışmaları belirlemek üzere Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümeni, Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında toplandı. Toplantıda, ayrılan ödenek miktarına göre ilçenin köylerine verilecek hizmetlerin belirlenerek, kısa zamanda çalışmalara başlanılması kararlaştırıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, "KÖYDES kapsamında ilçemize bu yıl 4 milyon 284 bin TL ödenek ayrıldı. Söz konusu ödenek miktarıyla köylerimizde yapacağımız çalışmaları belirlemek üzere Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Encümeni olarak toplantımızı gerçekleştirdik. Bize ayrılan ödenek miktarıyla bu yıl da köylerimize en nitelikli şekilde ve azami miktarda hizmet götürmenin gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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