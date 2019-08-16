Tosya Kaymakamlığı ile Belediye protokol imzaladı

16.08.2019 15:41

Tosya Kaymakamlığı ile Tosya Belediyesi rotmiks üretimi konusunda protokol imzaladı.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, kaymakamlık makamında gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada protokolün, 2019 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışma programı içerisinde yer alan köy yollarına serilecek olan rotmiksin üretiminin belediye tarafından yapılmasını kapsadığını söyledi.

Tosya Belediyesinin asfalt plentine sahip olduğunu hatırlatan Pişkin, şunları kaydetti :

"Tosya Kaymakamlığı olarak köylerimizin 1. ve 2. kat sathi kaplamalarında meydana gelen arızaları bu rotmiks malzemesini, nakliyesi, sermesi, sıkıştırması ve işçiliği Kaymakamlığımıza ait olmak üzere sereceğiz. Böylece bu iş birliği çerçevesinde yaklaşık 650 ton rotmiks malzemesi köy yollarımızla buluşturulmuş olacak. İlçemize hayırlı olsun. İş birliği manasında, rotmiks kolaylığı göstererek malzeme üretimi noktasında çalışmalarına başlayacak olan Tosya Belediyesine, Belediye Başkanımıza teşekkür ederim."

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise, "Tosya Belediye Başkanlığı olarak elimizdeki imkanlarımızı, memleketimize hizmet noktasında, Kaymakamlığımızla birlikte iş birliği içerisinde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun inşallah." diye konuştu.

İmza töreninde, Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Recep Keçeci, Kastamonu İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Örü, Cihan Çetin ve Şerafettin Çiçek, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Sapaca Köyü Muhtarı Ali Türkmen ve Dağardı Köyü Muhtarı Selami Karataş da hazır bulundu.

Kaynak: AA