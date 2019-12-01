Tosya'da trafik kazası: 5 yaralı

01.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:52

Tosya D-100 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Kadir Bozok (26) yönetimindeki 34 CDK 894 plakalı otomobil, Tosya Ortalıca köyüne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.



Meydana gelen trafik kazasında; Kadir Bozok (26), Dilber Bozok (47), Turgut Demir (63), Zehra Demir (4) ve Hafsa Demir (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA