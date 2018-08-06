Tosya'da Belediye Çalışmaları

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Eceoğlu kavşağı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki yolda orta refüjlerin yenilendiğini söyledi.

Şahin, incelemelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, orta refüje yaklaşık 60 santimetre yüksekliğinde beton bariyerler yapıldığını belirtti.

Beton bariyerlerin arasına toprak dolgu yapılacağını ve ardından yeşillendirme çalışmalarına başlanacağını ifade eden Şahin, "Yaklaşık 1 kilometrelik alana çeşit çeşit rengarenk gül fidanları dikilecek. İlçemize gelecek olan misafirlerimizi gül kokuları içerisinde karşılayıp uğurlayacağız. Daha modern ve yeşil bir Tosya için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.